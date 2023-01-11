Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahmet Çalık kabri başında anıldı
[Fotograf: AA]
Ankara'da geçen yıl geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Merhum futbolcunun Elmadağ ilçesinde bulunan aile mezarlığında yapılan anma programına, MKE Ankaragücü futbolcusu Taylan Antalyalı, mahalle arkadaşları, ailesi ve akrabaları katıldı.
Anma töreninin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi. Baba Ali Çalık ve aile bireyleri, gelen misafirlere ikramda bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Mezarının başında bulunan ağaca Ahmet Çalık'ın futbol oynadığı takımların formaları asıldı.
Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konyaspor forması giydiği dönemde, Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.
Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti.
[Fotoğraf: AA]
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