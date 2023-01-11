Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük Jimmy Durmaz ile yollarını ayırdı
[Fotograf: AA]
VavaCars Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 11, 2023
Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/UoPCNzzAdn
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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