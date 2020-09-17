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Sakaryaspor'da 3 futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Misli.com 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un 3 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun COVID-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, "Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır" denildi.
Etiketler: akaryaspor koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 23:47
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