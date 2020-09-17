Türk basketbolunun devleri parkeye çıkıyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında artık geleneksel hale gelen TÜBAD Turnuvası başlıyor.

Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı organizasyona; Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta ve Darüşşafaka Tekfen katılacak.

Turnuvanın ilk maçında saat 18’de Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen karşılaşacak. İkinci maçta ise 21’de ezeli rakipler Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta kozlarını paylaşacak.

Turnuvanın ilk gününde galip gelen takımlar Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak.

Kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek. Karşılaşmalar TRT SPOR 2’den canlı olarak yayınlanacak.