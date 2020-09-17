Haber Giriş: Kaynak: DHA
Lewis Baker Trabzonspor için Türkiye'de
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker, Türkiye'ye geldi.
Transfer çalışmalarına devam eden bordo mavililer, Chelsea'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye getirdi.
Londra'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen Baker, daha sonra akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.
İngiliz oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ise bordo mavili kulüple satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmesi imzalayacak.
Etiketler: transfer Trabzonspor Lewis BakerSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 17:55
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