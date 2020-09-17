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Alanyaspor'un rakibi Rosenborg oldu
Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Rosenborg oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ventspils'i 5-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Rosenborg, Aytemiz Alanyaspor'un rakibi oldu.
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 17:32
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