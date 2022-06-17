Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakaryaspor Michal Jan Nalepa'yı renklerine kattı
[Fotoğraf: İHA]
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Nalepa." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Sakarya Transfer Haberleri
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