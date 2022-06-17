Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Beşiktaş Kulübü, sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes ile ilgili paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Portekizli oyuncunun ilk 3 harfini sırayla paylaşan siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki futbolcunun isminin kalan bölümünü ise 19.05'te videolu olarak paylaşarak Galatasaray Kulübüne gönderme yaptı.
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Gedson Fernandes videoda, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" dedi.
Siyah-beyazlı kulüp şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4 1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon avro ödeneceğini duyurmuştu.
Etiketler: Transfer Haberleri Beşiktaş Galatasaray Çaykur Rizespor
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