Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Adanaspor'dan kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla 2 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fıratcan'ın imza törenime MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı kaydedildi.
Fıratcan Üzüm, geçen sezon Adanaspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 29 maça çıkıp 2 gol kaydetti.
Etiketler: MKE Ankaragücü Süper Lig Transfer Haberleri
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