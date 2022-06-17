Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, Vodafone Park'ta genç futbolcu ile bir araya geldi.

Çebi, 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek Emirhan İlkhan'a başarı dileklerinde bulundu.