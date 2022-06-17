Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'a yeni sözleşme
Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Emirhan İlkhan'la sözleşme yenilediklerini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, Vodafone Park'ta genç futbolcu ile bir araya geldi.
Çebi, 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek Emirhan İlkhan'a başarı dileklerinde bulundu.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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