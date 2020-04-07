Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, dünyada etkili olan salgın nedeniyle evinden çıkmadığını, gelecek sezon kırmayı hedeflediği yeni dünya rekoruna evinde, meditasyon ve nefes teknikleri çalışmalarıyla hazırlandığını belirtti.

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"Evde, istedikten sonra yapacak çok şey var"

Dünya rekortmeni Ercümen, bu süreçte evde kalmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Evde vücut ağırlığı ile antrenmanlar yapıyorum. Nefes çalışmaları yapıyorum ki bu virüse karşı akciğer ve solunum sistemimizin kuvvetlenmesi için çok çok önemli. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Az ve öz yemek yiyorum. Düzenli uyumaya çalışıyorum çünkü bu saydıklarımın hepsi bizlerin bağışıklık sistemimizin olmazsa olmazlarıdır. Lütfen evde kalmaya devam edin. Evde, istedikten sonra yapacak çok şey var. Umarım ülke olarak bu kötü dönemi en az hasarla atlatırız."