Nalçacılılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hassas dönemlerden geçtiği bu günlerde Nalçacılılar olarak, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Başkanlığından aldıkları bilgiler doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunduğu belirtildi.

"Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganına vurgu yapılan açıklamada, "Yardım projemiz çerçevesinde 1922 kolinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması hedefleniyor. Bugün içerisinde muhtelif gıda maddelerinin yer aldığı söz konusu kolilerin 50 adedini, halen karantina altında olan Beyşehir Esence Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık." ifadelerine yer verildi.