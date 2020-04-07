Haber Giriş: Kaynak: AA
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda iki erteleme
[Fotoğraf: AA]
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ve İspanya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan İtalya ve 5-7 Haziran'da yapılması planlanan Katalonya Grand Prix'sinin ertelendiği duyuruldu.
Daha önce Katar'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya ve Fransa'daki yarışlar ise ertelenmişti.
Etiketler: 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası İtalya Grand Prix İspanya Grand Prix yeni tip koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 14:55
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