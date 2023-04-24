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Spor
AA 24.04.2023 18:20

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Queens Park Rangers’a imza attı

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, İngiltere kulüplerinden Queens Park Rangers'ın 16 yaş takımı ile tam burslu olarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Queens Park Rangers’a imza attı

A Milli Takım'ın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babası gibi futbol dünyasında ilerlemeye devam ediyor.

Burak, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Queens Park Rangers ile akademik olarak tam burslu şekilde 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Queens Park Rangers’a imza attı

Reçber'i, babası Rüştü Reçber ve annesi Işıl Reçber de imza töreninde yalnız bırakmadı. Forvet bölgesinde oynayan Burak Reçber, küçük yaşlarda hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe alt yapısında forma giymişti.

Burak Reçber, milli maçlar için U16 Milli Takım'ına çağrılmış ve Londra'daki okulundan bir hafta özel bir izin alıp Türkiye'ye gelmişti.

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