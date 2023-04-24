Genç milli tenisçilerden çiftlerde çifte başarı

Turnuvanın kadınlar kategorisinde çiftlerde Bakırköy Tenis Kulübünden Simay Keleş-Melisa Uğur ikilisi şampiyonluğu elde etti. Erkeklerde ise çiftler şampiyonluğuna Podyum Tenis Kulübünden Erkut Aydın ve İzmit Tenis Kulübünden Emirhan Bulut ikilisi adını yazdırdı.

Tek erkekler şampiyonluğunu Rus Roman Kharlamov, tek kadınlar şampiyonluğunu ise Danimarka’dan Cecillie Agerbek Fridthjo elde etti.

Turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Danimarka, Moldova, Rusya, Almanya, Türkmenistan, Romanya, Hollanda, Yunanistan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Büyük Britanya, Portekiz, Özbekistan Bulgaristan, Gürcistan, Pakistan, Hindistan, Arnavutluk, Japonya, Singapur ve İran'dan sporcular mücadele etti.