Beşiktaş'ta Nathan Redmond göz doldurdu

Beşiktaş’ta Nathan Redmond başarılı grafiğiyle ile göz doldurdu. Son haftaların en formda ismi olan İngiliz oyuncu, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

29 yaşındaki futbolcu, son 5 maçta 4 kez fileleri sarstı, 3 de gol pası verdi.

Fenerbahçe derbisinde, sonradan oyuna girip 3 asist ve 1 golle yıldızlaşan Redmond, Galatasaray maçında da teknik direktör Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak.

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Redmond’ın takımda kalmasını istiyor.

Şu ana kadar yapılan görüşmelerde sezon sonu işaret edildi. Ancak, yönetim sezonun bitmesini beklemeden İngiliz futbolcuyla nikah tazelemek istiyor.

Yönetim, Redmond'a 1 milyon 300 bin euro maaşla 2+1 yıllık sözleşme imzalatmayı hedefliyor. Redmond, Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 maçta 6 kez fileleri sarstı, 6 da gol pası verdi.