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Spor
AA 24.04.2023 16:48

Gazipaşa'da başpehlivan İsmail Erkal oldu

Gazipaşa ilçesi Koru sahilinde gerçekleştirilen yağlı güreşlerinin başpehlivanı İsmail Erkal oldu.

Gazipaşa'da başpehlivan İsmail Erkal oldu
[Fotograf: AA]

Küçükler, yıldızlar, gençler, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalara 700 pehlivan katıldı.

Antalyalıların ilgi gösterdiği güreşlerde, ağalık ihalesini 2 milyon lira ile iş adamı Aşur Ramazan Yıldırım kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Güreşleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.

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