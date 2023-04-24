Gazipaşa'da başpehlivan İsmail Erkal oldu

Küçükler, yıldızlar, gençler, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalara 700 pehlivan katıldı.
Antalyalıların ilgi gösterdiği güreşlerde, ağalık ihalesini 2 milyon lira ile iş adamı Aşur Ramazan Yıldırım kazandı.
Güreşleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.