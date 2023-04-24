Yüksekova 18 yıl sonra Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya yaklaşık 300 sporcu katılacak. Yürekli Köyü'ndeki şampiyonaya yoğun bir şekilde hazırlanan Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı’nın 40 sporcusu, dağ yollarında yaptıkları antrenmanlarla iyi dereceler elde etmek istiyor.

Antrenör Rojbin Ören, Yüksekova ilçesinin 18 yıl aradan sonra Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını belirtti.

"8-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya Türkiye'nin bir çok kentinden sporcular katılacak. Biz de dağ yollarında bu şampiyonaya hazırlanıyoruz. Hedefimiz iyi bir derece yapmak. Ben 9 yaşındayken yani 2005 yılında bu spora başlarken bu yarışma yapılmıştı. Buraya gelen sporcular, ilçemizin doğasını da görme imkanı bulacak."

Tekerlekli kayak sporcusu Berkan İlker ise şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandıklarını, hedeflerinin iyi bir derece almak olduğunu söyledi.