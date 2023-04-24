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Spor
AA 24.04.2023 15:45

Halterde kazanılan 22 madalya camianın yüzünü güldürdü

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda 6'şar altın ve bronz ile 10 gümüş olmak üzere 22 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Halterde kazanılan 22 madalya camianın yüzünü güldürdü

Federasyondan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da düzenlenen şampiyonaya ilişkin Başkan Ünlü'nün görüşlerine yer verildi.

Halterde kazanılan 22 madalya camianın yüzünü güldürdü

Ünlü, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Erivan'da toplam 22 madalya kazanarak kadınlarda birinci, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldık. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından böyle güzel sonuçlarla halkımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek bizleri mutlu etti. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Tüm sporcular ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Ayrıca bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza, Spor Genel Müdürü'müze teşekkür ediyoruz."

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