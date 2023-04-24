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Spor
AA 24.04.2023 15:38

Porto Pepe'nin sözleşmesini uzattı

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto, 40 yaşındaki savunma oyuncusu Pepe'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Porto Pepe'nin sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Jorge Nuno Pinto da Costa'nın bir yıllık kontrat uzatma teklifini kabul eden Portekizli yıldız oyuncunun, sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Pepe'nin imzaladığı sözleşmenin kulüp müzesinde saklanacağı da vurgulandı.

Porto'da 2004-2007 sezonlarının ardından ikinci dönemini geçiren Pepe, bu sezon tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada görev aldı.

Portekiz Milli Takımı'nda 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Pepe, milli formayla 133 maçta 8 gol attı.

Deneyimli futbolcu, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ta da forma giymişti.

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