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Spor
AA 24.04.2023 15:22

Trabzonspor'da kötü gidişat durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, son haftalardaki kötü gidişatını durduramıyor.

Trabzonspor'da kötü gidişat durdurulamıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligde 29 maç sonunda 45 puanla 6. sırada yer alan geçen sezonun şampiyonu, 2022-2023'te ise zor günler geçiriyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından 3 çalıştırıcıya görev veren Karadeniz ekibi, sonuçları tersine çevirmeyi başaramadı.

Ligin son 4 haftasında Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica olmak üzere 3 teknik adamın görev yaptığı bordo-mavili takım, sadece 1 puan elde edebildi.

Trabzonspor, son 4 haftada ilk olarak Orhan Ak yönetiminde sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, daha sonra geçici olarak takımın başına getirilen futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu ile deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilirken, evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak tek puanını aldı.

Bordo-mavili ekip, takımın başına 2,5 yıllığına getirdiği Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ise ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-1 gibi farklı sonuçla mağlup oldu.

Trabzonspor, son 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kupadan da elendi

Trabzonspor, bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi.

Ligde hedeflerinin çok uzağında kalan bordo-mavililer, Orhan Ak'ın görev yaptığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenildi ve kupaya veda etti.

Son 7 sezonun en kötü dönemi

Trabzonspor, ligde 29 maçta elde ettiği 45 puanla son 7 sezonun en az puan topladığı dönemini yaşıyor.

Bordo-mavililer, 29. maçlar itibarıyla söz konusu dönemde en başarılı performansa, şampiyon tamamladığı geçen sezon 70 puan kazanarak ulaştı.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda 52, 2019-2020 sezonunda 58, 2018-2019 sezonunda 52, 2017-2018 sezonunda 46 puan ve 2016-2017 sezonunda 48 puan elde etti.

Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda ise 29 maç sonunda 37 puanda kalmıştı.

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