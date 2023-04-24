Fenerbahçe potada 17. şampiyonluk peşinde

Eşleşmedeki ilk iki maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, yarın da rakibine üstünlük sağlaması durumunda seriyi 3-0 kazanarak sezonu zirvede tamamlayacak.

Ligde son yıllara damga vuran sarı-lacivertli ekip, 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Fenerbahçe, ligde 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında da kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray'ın 13 şampiyonluğu bulunuyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra en fazla şampiyonluk yaşayan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ üçer kez şampiyonluk elde etti.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk kazandı.

2019-2020 sezonunu tamamlanamadı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

Merve Aydın: Hedefimize ulaştık ama bir hedefimiz daha var

Avrupa şampiyonu olduktan 2 gün sonra Süper Lig'de yarı final serisine başlayan Fenerbahçe, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 2-0'la geçerek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde ise Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile eşleşti. Final serisinin ilk 2 maçına Mersin temsilcisi ev sahipliği yapsa da sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaları kayıpsız geçerek durumu 2-0 yaptı.

Serinin üçüncü maçına yarın çıkacak Fenerbahçe'nin tecrübeli oyun kurucusu Merve Aydın, açıklamada bulundu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yaşadıkları şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Merve, "Bu mutluluğu kelimelerle ifade edemeyeceğim. Böyle anlamlı bir dönemde bu başarıyı elde etmek büyük bir gurur. Takım olarak bu başarıyı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Sezon başından bugüne kadar çok iyi çalıştık. Bu emeklerimizin karşılığını alarak kupayla taçlandırdık." diye konuştu.

29 yaşındaki oyun kurucu, Fenerbahçe'nin daha önce Avrupa Ligi'ni 4 kez finalde kaybettiğinin hatırlatılması üzerine konuştu.

"Daha önce 4 kez final kaybetmemiz bir baskıdan çok motivasyon oldu. Hak edilmiş ancak son anda kaçırılmış ve bir türlü gelmemiş bir kupaya, 'Artık bu bizim. Ne gerekiyorsa yapacağız ve onu kazanacağız.' motivasyonuyla çıktık. 'Yine aynı şeyler olur mu?' diye düşünmedik. Çok iyi bir takım olduğumuzun farkında, bunun öz güveniyle, sonucun lehimize olacağından şüphe duymadan maça çıktık. Bu da sonuca fazlasıyla yansıdı. Fenerbahçe Spor Kulübü, bugüne kadar verdiği emekleriyle Avrupa Ligi şampiyonluğunu çoktan hak eden bir camia. Ben bu sezon katıldım ama bu başarıyı elde ettiğimiz için camia adına çok mutluyum."

"Bir hedefimiz daha var"

Merve Aydın, Avrupa Ligi'nin ardından Süper Lig'i de kazanarak çifte şampiyonluklu kutlama yapmak istediklerini dile getirdi.

Sarı-lacivertli basketbolcu, yoğun fikstür nedeniyle Avrupa şampiyonluğunu kutlamaya vakit bulamadıklarını anlattı.

"Hedefimize ulaştık ama bir hedefimiz daha var. O da Türkiye Ligi'ni kazanmak. Kupayı kazandık ve şampiyon bir takım gibi mücadele etmek çok önemli. En büyük motivasyonumuz sezonu çifte kupa ile tamamlamak. Avrupa Ligi şampiyonluğunu kutlamaya zaman olmadı ama vakti gelince kutlayacağız. Mental olarak çok güçlüyüz. Çok yoğun bir fikstür, yorgunluk var ama çıkıp gereğini yapıyoruz. Biz buyuz, Fenerbahçe'yiz."

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin 3. maçında yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak müsabakayı kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.