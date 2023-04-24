Parçalı Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.04.2023 14:58

NBA play-off'larında heyecan sürüyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 129-121 yenerek seriyi 3-1'e getirdi.

NBA play-off'larında heyecan sürüyor
[Fotograf: Reuters]

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 8 sayı farkla mağlup etti ve seride 3-1 öne geçerek play-off ikinci turuna yükselmenin eşiğine geldi.

Celtics'te Jaylen Brown ve Jayson Tatum, 31'er sayıyla oynayarak galibiyete önemli katkı verdi. Hawks'ta Trae Young'ın 35 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Jokic'in 43 sayısı galibiyete yeterli olmadı

Batı Konferansı'nda play-off ilk turunda Minnesota Timberwolves, sahasında Denver Nuggets'ı uzatma sonunda 114-108 mağlup ederek serideki 4. maçta ilk galibiyetini aldı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 34 sayı, Karl-Anthony Towns 17 sayı ve 11 ribaunt, Rudy Gobert ise 14 sayı ve 15 ribauntla oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 43 sayıyla play-off kariyer rekoru kırmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Seride 3-1 önde olan Denver Nuggets, eşleşmedeki 5. maçı evinde oynayacak ve kazanırsa play-off ikinci turuna yükselecek.

ETİKETLER
NBA ABD
Sıradaki Haber
Altaylı Marco Paixao 100 gole ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Milli Eğitim Bakanı Özer ve TRT Genel Müdürü Sobacı çocukların sevincine ortak oldu
16:24
Rusya'dan Karabağ açıklaması: Başka yol yok
16:10
Macron'un ikinci dönem cumhurbaşkanlığının ilk 1 yılı krizlerin gölgesinde geçti
16:08
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
16:08
Rusya: Konstantinovka'da 60'a yakın yabancı paralı savaşçıyı etkisiz hale getirdik
16:06
İran'da başörtüsü nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Togg araçlarının batarya bölümleri sergilendi
Togg araçlarının batarya bölümleri sergilendi
FOTO FOKUS
Türkiye elektrikli araç bataryası da üretecek
Türkiye elektrikli araç bataryası da üretecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ