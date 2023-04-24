Salih Uçan'dan kariyer rekoru

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansı artan Salih Uçan, takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.

Uçan, bu sezon görev aldığı 25 maçın 24'üne ilk 11'de başladı. Takımına şu ana kadar 3 gol, 7 asistlik katkı veren Salih Uçan, bu istatistiklerle Süper Lig'deki gol katkısı rekorunu kırmış oldu.

Daha önce Alanyaspor'da görev aldığı 2020-21 sezonunda ligde 2 gol atıp, 6 asist yapan Salih Uçan, ligin bitimine 6 hafta kalmasına rağmen bu istatistiklerini geride bıraktı.

Beşiktaş'ın en çok asist yapan oyuncusu

Salih Uçan, Ümraniyespor maçında yaptığı asistle takımının en çok asist yapan ismi oldu.

Dün oynanan karşılaşmaya kadar Redmond ile birlikte 6'şar asistle ilk sırayı paylaşan Uçan, şu anda 7 asistle takımında bu alanda ilk sırada yer aldı.

Öte yandan Süper Lig'de en çok golü 2012-13 sezonunda Fenerbahçe formasıyla atan Salih Uçan, kalan haftalarda 1 gol daha bulması halinde kariyerinde en çok lig golü attığı sezonu da yaşayacak.