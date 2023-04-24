Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.04.2023 01:37

Napoli Juventus'u kayıpsız geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında lider Napoli, Juventus'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yendi.

Napoli Juventus'u kayıpsız geçti
[Fotograf: AA]

Ligde haftanın maçında şampiyonluğun en güçlü adayı Napoli, sezon ortasında aldığı 15 puan silme cezası iptal edilerek yeniden zirveye yaklaşan Juventus'a konuk oldu.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, iki takım birbirlerinin kalesinde tehlikeli anlar yaratsa da golü bulan konuk ekip oldu. 90+3. dakikada Napoli'de Giacomo Raspadori, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli, Juventus'u 1-0 mağlup ederek son haftalardaki puan kayıplarına son verdi.

Napoli, aldığı bu kritik galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve 2. sıradaki en yakın takipçisi Lazio'nun puansız kapattığı haftada aradaki puan farkını 17'ye çıkartarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) hafta içinde, İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) daha önce mali usulsüzlüklere karıştığı gerekçesiyle verdiği 15 puan silme cezasını iptal etmesi üzerine 3. sıraya geri dönen Juventus, Napoli'yi yenip 2. sıraya çıkma fırsatını geri tepti.

Siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetle ligde üst üste 3. yenilgisini alırken, 59 puanla 3. sırada kaldı.

ETİKETLER
İtalya Serie A
Sıradaki Haber
Marsilya Cengiz Ünder'in gol attığı maçta uzatmalarda kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Milli Eğitim Bakanı Özer ve TRT Genel Müdürü Sobacı çocukların sevincine ortak oldu
02:14
Kocaeli’de otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı
02:11
Ara tatil bitti: Okul zili bugün çalacak
01:33
Erzurum'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
01:20
Meksika’da 56 vahşi hayvan ele geçirildi
23:46
200 depremzede çocuk 11 eski futbolcu ile maç yaptı
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
FOTO FOKUS
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ