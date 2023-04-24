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Spor
AA 24.04.2023 01:30

Gomis'ten "oynamak istemiyor" iddialarıyla ilgili açıklama

Gomis, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk'un, "Gomis sezonun kalan maçlarında oynamak istemiyor" sözleri hakkında açıklamada bulundu.

Gomis'ten "oynamak istemiyor" iddialarıyla ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Okan Buruk: Gomis oynamak istemedi
Okan Buruk: Gomis oynamak istemedi

Gomis yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."

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