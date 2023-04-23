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Spor
AA 23.04.2023 21:57

Manchester United penaltılarla finalde

İngiltere Federasyon Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren mücadelenin ardından Brighton & Hove Albion'ı penaltılarla 7-6 yenen Manchester United, finalde Manchester City ile karşılaşacak.

Manchester United penaltılarla finalde

Wembley Stadı'nda oynanan turnuvanın ikinci yarı final maçında, bu organizasyonda 12 şampiyonluğu bulunan Manchester United ile kupayı ilk kez müzesini götürmeyi hedefleyen Brighton & Hove Albion karşılaştı.

Taraflar, normal süre ve uzatmalarda yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele, penaltılara gitti. Karşılaşmanın bu bölümünde rakibine 7-6 üstünlük kuran Manchester United, adını finale yazdırdı.

Manchester kenti takımları United ile City arasındaki final maçı, 3 Haziran'da oynanacak.

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