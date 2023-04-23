Lider Galatasaray'a Fatih Karagümrük engeli

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada Mbaye Diagne, 26 ve 30. dakikalarda da Fabio Borini'nin gollerine engel olamayarak 3-1 geriye düştü.

45+1. dakikada Sergio Oliveira'nın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiren Galatasaray, 67. dakikada Mauro Icardi ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Baskılı mücadelesiyle 80. dakikada Sacha Boey ile bir gol daha bularak durumu eşitleyen sarı-kırmızılı takım, kalan sürede skoru değiştirmeyi başaramadı ve taraftarı önünde 3-3'e razı oldu.

Süper Lig'de üç maç aradan sonra puan kaybeden Galatasaray, puanını 70'e çıkardı. VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 41 yaptı.

Sahasındaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Galatasaray'ın Süper Lig'de Nef Stadı'ndaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakadan önce sahasında Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçları kazanmıştı.

Öte yandan Galatasaray'ın sahasındaki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.

İstanbul takımlarına ilk kez puan kaybetti

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ligde ilk kez puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynadığı ikişer, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile yaptığı birer maçtan galibiyetle ayrılmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Bu sezon ilk kez 3 gol yedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce en fazla iki kez topu ağlarından çıkarmıştı.

Icardi penaltıyı gole çeviremedi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, karşılaşmada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltı atışında 67. dakikada topun başına geçen Arjantinli futbolcu, yaptığı kötü vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan Şen'in kucağına attı.

Icardi, ligde daha önce Bitexen Giresunspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında da birer penaltı kaçırmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Kerem Aktürkoğlu'nun 9. golü

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 9. kez fileleri havalandırdı.

Milli futbolcu, daha önceki lig maçlarında 8 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

Diagne gol sevinci yapmadı

Karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ün ilk golünü atan Mbaye Diagne, gol sevinci yapmadı.

Müsabakanın 18. dakikasında eski takımı Galatasaray'ın ağlarını havalandıran Diagne, golden sonra herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı.

Bu arada Diagne, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı.

Borini 19 golle rekor kırdı

Karşılaşmada iki kez Galatasaray ağlarını havalandıran VavaCars Fatih Karagümrük'ün İtalyan oyuncusu Fabio Borini, bir rekora imza attı.

Süper Lig'de bu sezon 19 kez ağları havalandıran Borini, bu organizasyonda bir sezonda en fazla gol atan İtalyan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray maçta 100 çocuğu ağırladı

Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koruma altındaki yuvalarda kalan 100 çocuğu maçta ağırladı.

Nef Stadı'ndaki çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, daha sonra karşılaşmayı tribünden takip etti. Bu arada karşılaşmayı 45 bin 101 biletli taraftarın statta izlediği açıklandı.