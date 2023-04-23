Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 23.04.2023 21:35

Grekoromen Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Mili Takımı, 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz toplam 6 madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

Grekoromen Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye fırtına gibi esti.

82 kilo Burhan Akbudak (İstanbul B.B.S.K) Sırp rakibi Branko Kovacevic'i (9-0) teknik üstünlükle çeyrek finalde Alman rakibi Roland Scwarz'ı da (9-0) teknik üstünlükle yendi.

Yarı finalde de Avrupa Dünya şampiyonu Azerbaycanlı Refik Hüseyinov'u (5-1) yendi. Milli güreşçi finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u da (3-3)'ten son puan avantajıyla yenerek Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Bu altın madalya Türkiye'nin 112. altın madalyası olurken, Grekoromen Milli Takımı da 2006 Moskova'dan 17 yıl sonra Avrupa şampiyonu olmuştu.

60 kilo Kerem Kamal (İzmir B.B.S.K) ilk turda Arnavut rakibi Bayram Sina'yı (9-0) teknik üstünlükle yendi. Çeyrek finalde Moldovalı Viktor Ciobanu'ya yenildi.

Repesajda Alman Christoper Kraemer'i (9-0) yendi bronz madalya için Rus asıllı Sırp rakibi Georgi Tibilov ile karşılaştı. Kamal, 3-0 öndeyken sakatlığı nüksedince (7-3) maçı kaybetti ve Avrupa 5.'si oldu.

67 kilo Murat Fırat İsviçreli Andreas Vetsch'i (9-1) teknik üstünlükle çeyrek finalde Bulgar Ivo Krasimirov İliev'i (5-3) yendi. Yarı finalde dünya 3.'sü Azerbaycanlı Hasret Caferov'a (7-1) yenildi bronz madalya için karşılaştığı Norveçli Haavard Joergensen'e (3-2) yenilince Avrupa 5.'cisi oldu.

72 kilo Selçuk Can (Ankara Aski) Macar rakibi Robert Atilla Fritsch'i (7-1) çeyrek finalde Alman rakibi Michael Felix Widmayer'i (6-0) yendi yarı finalde dünya 2.'si Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'ye (2-1) yenildi. Bronz madalya için repesajdan gelen Ukraynalı Andri Kulyk'i (5-1) mağlup eden Can, bronz madalya kazandı.

3 altın madalya: Rıza Kayaalp, Burhan Akbudak, Adem Burak Uzun

1 gümüş madalya: Ali Cengiz

2 bronz madalya: Yunus Emre Başar, Selçuk Can

Takım Sıralaması: 1. Türkiye 155 Puan, 2. Azerbaycan 145 puan, 3. Gürcistan 113 puan.

Sıradaki Haber
Milan ve Inter haftayı galibiyetle kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
ABD'deki silahlı saldırı: 9 kişi yaralandı
22:51
Emine Erdoğan: Dünyanın ilk SİHA gemisi Türkiye'nin gücüne güç katacak
22:28
Dönüş yolundaki tatilciler İstanbul'da yoğunluk oluşturdu
23:10
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
22:19
"Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diye kandırılan 47 kişi hayatını kaybetti
21:37
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
FOTO FOKUS
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ