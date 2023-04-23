Grekoromen Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye fırtına gibi esti.

82 kilo Burhan Akbudak (İstanbul B.B.S.K) Sırp rakibi Branko Kovacevic'i (9-0) teknik üstünlükle çeyrek finalde Alman rakibi Roland Scwarz'ı da (9-0) teknik üstünlükle yendi.

Yarı finalde de Avrupa Dünya şampiyonu Azerbaycanlı Refik Hüseyinov'u (5-1) yendi. Milli güreşçi finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u da (3-3)'ten son puan avantajıyla yenerek Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Bu altın madalya Türkiye'nin 112. altın madalyası olurken, Grekoromen Milli Takımı da 2006 Moskova'dan 17 yıl sonra Avrupa şampiyonu olmuştu.

60 kilo Kerem Kamal (İzmir B.B.S.K) ilk turda Arnavut rakibi Bayram Sina'yı (9-0) teknik üstünlükle yendi. Çeyrek finalde Moldovalı Viktor Ciobanu'ya yenildi.

Repesajda Alman Christoper Kraemer'i (9-0) yendi bronz madalya için Rus asıllı Sırp rakibi Georgi Tibilov ile karşılaştı. Kamal, 3-0 öndeyken sakatlığı nüksedince (7-3) maçı kaybetti ve Avrupa 5.'si oldu.

67 kilo Murat Fırat İsviçreli Andreas Vetsch'i (9-1) teknik üstünlükle çeyrek finalde Bulgar Ivo Krasimirov İliev'i (5-3) yendi. Yarı finalde dünya 3.'sü Azerbaycanlı Hasret Caferov'a (7-1) yenildi bronz madalya için karşılaştığı Norveçli Haavard Joergensen'e (3-2) yenilince Avrupa 5.'cisi oldu.

72 kilo Selçuk Can (Ankara Aski) Macar rakibi Robert Atilla Fritsch'i (7-1) çeyrek finalde Alman rakibi Michael Felix Widmayer'i (6-0) yendi yarı finalde dünya 2.'si Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'ye (2-1) yenildi. Bronz madalya için repesajdan gelen Ukraynalı Andri Kulyk'i (5-1) mağlup eden Can, bronz madalya kazandı.

3 altın madalya: Rıza Kayaalp, Burhan Akbudak, Adem Burak Uzun

1 gümüş madalya: Ali Cengiz

2 bronz madalya: Yunus Emre Başar, Selçuk Can

Takım Sıralaması: 1. Türkiye 155 Puan, 2. Azerbaycan 145 puan, 3. Gürcistan 113 puan.