Milan ve Inter haftayı galibiyetle kapattı

Ligde üst sıralara oynayan Milan, kümede kalma mücadelesi veren Lecce'yi ağırladı.

Milan, Lecce'yi 40 ve 75. dakikada Portekizli golcüsü Rafael Leao'nun attığı gollerle 2-0 yenerek 3 puan aldı.

Bu sonuçla Milan, puanını 56'ya yükseltirken, 75 puanlı lider Napoli'nin 19 puan gerisinde 5. sıradaki yerini korudu. Lecce ise 28 puanla 16. sırada kaldı.

Inter’in galibiyet hasreti Empoli deplasmanında son buldu

Avrupa kupalarında iyi performans sergilemesine karşın Serie A'da son haftalarda ciddi puan kayıpları yaşayan Inter, Empoli’ye konuk oldu.

Inter, 48 ve 76. dakikada Romelu Lukaku ve 88. dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle Empoli'yi 3-0 yenerek, 3 puan aldı.

Bu galibiyetle, Inter’in 5 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. Inter, puanını 54 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Mavi-siyahlı takım, lider Napoli'nin 21 puan gerisinde bulunuyor.

Haftayı puansız kapatan Empoli ise 32 puanla 15. sırada yer buldu.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 86. dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.