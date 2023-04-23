Milli güreşçi Burhan Akbudak Avrupa şampiyonu oldu

Başkent Zagreb'de yapılan organizasyonun son gününde Burhan Akbudak, finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaştı.

3-3 biten müsabakada son puanları aldığı için rakibine üstünlük sağlayan 28 yaşındaki Burhan, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli güreşçi, böylece geçen yılki Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda da kürsünün en üstü basamağına çıktı.

Burhan Akbudak, elemelerde Sırp Branko Kovacevic'i, çeyrek finalde Alman Roland Schwarz'ı teknik üstünlükle, yarı finalde ise Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u tuşla yenmişti.

Burhan Akbudak: Ben Kahramanmaraşlıyım. Depremden etkilenen 10 ille beraber Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için burada mindere çıktım. Onlar için konsantre oldum. Onlar için mücadele ettim. pic.twitter.com/zwM00ZJYNh