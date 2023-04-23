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Spor
AA 23.04.2023 19:33

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçından notlar
[Fotograf: AA]

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor'u mağlup ettikleri maçta sakatlık geçiren golcü futbolcu Mauro Icardi'yi kadroya almasına rağmen riske etmemek için yedekler arasında tuttu.

Okan Buruk, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Nicolo Zaniolo'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Mauro Icardi'nin yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Juan Mata ve Kazımcan Karataş oturdu.

Galatasaray'ın rakibi Fatih Karagümrük
Galatasaray'ın rakibi Fatih Karagümrük

Zaniolo ligde ilk kez 11'de

Galatasaray'da devre arasında transfer edilen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, ligde ilk kez bir maçta ilk 11'de görev aldı. İtalyan futbolcu, daha önce ligde 5 maçta sonradan oyuna dahil olarak 3 kez ağları havalandırmıştı.

Gomis kadroda yok

Galatasaray'da golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

Tecrübeli futbolcunun bel ağrısı şikayetleri nedeniyle son iki antrenmana çıkamadığı ve bu yüzden kadroya alınmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda Gomis dışında Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Emin Bayram da maçın kadrosunda bulunmadı.

Muslera'nın 450. resmi maçı

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma altında 450. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte 12. sezonunu geçiren 36 yaşındaki Uruguaylı kaleci, takımıyla birçok önemli başarıya imza attı.

Fernando Muslera, Galatasaray'da 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Fatih Karagümrük'te Batuhan Şen kalede

VavaCars Fatih Karagümrük'te sakatlığı geçen kaleci Batuhan Şen, Galatasaray maçında sahadaki yerini aldı.

Batuhan Şen, ligde geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor ile yapılan maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle 25. dakikada yerini Emiliano Viviano'ya bırakmıştı. Viviano da maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Bu arada VavaCars Fatih Karagümrük son maçına göre, ilk 11'de tek değişiklikle Galatasaray karşısında çıktı.

Teknik direktör Andrea Pirlo, sarı kart cezalısı Otabek Shukurov'un yerine maçta Lawrence Nicholas'a formayı verdi.

Kırmızılı-siyahlı ekip, müsabakaya Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Lawrence Nicholas, Andrea Bertolacci, Magomed Ozdoev, Saba Lobjanidze, Fabio Borini ve Mbaye Diagne ile başladı.

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