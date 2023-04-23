8 gollü maç Adana Demirspor'un

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, 7. ve 27. dakikalarda Cherif Ndiaye, 32. dakikada Belhanda, 45+6. dakikada Yusuf Sarı ile 52. dakikada penaltıdan Onyekuru filelerle buluşturdu.

Yukatel Kayserispor'un gollerini ise 24., 30. ve 45+4. dakikalarda Thiam kaydetti.

Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazıt 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde üst üste dördüncü kez kazanan Adana Demirspor Avrupa kupaları yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı. Adana ekibi puanını 57'ye yükseltti. Bu puan kulüp tarihinin Süper Lig'de elde ettiği yüksek sayı oldu.

Öte yandan teknik direktör Montella yönetimindeki Adana Demirspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkararak kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

Galibiyet özlemini 3 maça çıkartan Kayserispor ise 45 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası içine pasında topla buluşan İsmail Çokçalış'ın vuruşunda, top az farkla sağ direğin yanından dışarı çıktı.

GOL - 7. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onyekuru topa dokunmadı. Arkada topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlakla ağlarla buluştu. 1-0

[Fotoğraf: AA]

9. dakikada sol kanattan Mane'nin ceza sahası içine ortasında ön direk yakınlarında topla buluşan Cardoso'nun kale sahası içinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

GOL - 24. dakikada Yukatel Kayserispor beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Thiam, penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

GOL - 27. dakikada Adana Demirspor ikinci golü buldu. Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cherif Ndiaye, ceza sahası dışından şutunda topu kaleci Bilal Bayazıt'ın üstünden ağlara gönderdi. 2-1

[Fotoğraf: AA]

30. dakikada Yukatel Kayserispor yeniden beraberliği yakaladı. Mane'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2

GOL - 32. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. İsmail Çokçalış'ın sağ kanattan ceza sahası içine pasında sol çaprazda topla buluşan Belhanda'nın yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-2

42. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanatta ceza sahası içinden yaptığı ortada kale sahası içinde Cherif Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan Cherif Ndiaye'nin ofsaytta olduğu bilgisi üzerine golü geçersiz sayıp, ofsayt kararı verdi.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 45+4. dakikada Uzodimma'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Mane'nin kafa pasında arka direk civarında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi. 3-3

GOL - 45+6. dakikada Adana Demirspor 4'üncü golü buldu. Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda, direğe çarpan top filelere gitti. 4-3

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

​​​​​​​PENALTI - 48. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, uyarı üzerine VAR ekranından yaptığı incelemede Onyekuru ile Arif Kocaman arasındaki mücadelede yerde kalan Onyekuru'ya faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 52. dakikada penaltı atışını kullanan Onyekuru, topu ağlarla buluşturdu. 5-3

72. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe atışında arka direk civarında yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, yerden seken top dışarı çıktı.

78. dakikada Gavranovic'in pasında sağ kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

KIRMZI KART - 81. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu, Adana Demirspor sahasından atılan pasa koşan Cherif Ndiaye'ye faul yaptığı gerekçesiyle önce Kemen'e kırmızı kart çıkardı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Tonusluoğlu, Kemen'e verdiği kartı iptal ederken, söz konusu pozisyon sırasında kalesinden ayrılıp rakibine müdahale eden kaleci Bilal Bayazıt'a aynı gerekçeyle kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Adana Demirspor'un 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Altan, Emir Eray Eyisoy

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Cokçalış (Dk. 90+2 Abdurrahim Dursun), Barrios, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Gökhan İnler (Dk. 86 Furkan Soyalp), Yusuf Sarı (Dk. 86 Yusuf Erdoğan), Onyekuru (Dk. 72 Gulbrandsen), Belhanda (Dk. 72 Emre Akbaba), Cherif Ndiaye.

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 56 Ramazan Civelek), Uzodimma, Ackah (Dk. 76 Gavranovic), Mane, Kemen, Mensah, Cardoso (Dk. 84 Cenk Gönen), Thiam (Dk. 85 Emrah Başsan).

Goller: Dk. 7 ve 27 Cherif Ndiaye, Dk. 32 Belhanda, Dk. 45+6 Yusuf Sarı, Dk. 52 Onyekuru (penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 24, 30 ve 45+4 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 46 İsmail Çokçalış, Dk. 87 Emre Akbaba (Adana Demirspor), Dk. 51 Arif Kocaman, Dk. 59 Cardoso, Dk. 76 Mensah (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Bilal Bayazıt (Yukatel Kayserispor)