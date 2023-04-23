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Spor
AA 23.04.2023 18:00

Samsunsporlu taraftarlar 11 yıllık Süper Lig özlemini kutladı

Yılport Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının 11 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkmasını kutladı.

Samsunsporlu taraftarlar 11 yıllık Süper Lig özlemini kutladı
[Fotograf: AA]

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenen Samsunspor, normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Taraftarlar, karşılaşma sırasında yaşadıkları sevinci stat dışına taşıdı ve kentte sevinç gösterileri düzenlemeye başladı.

Samsunsporlu taraftarlar 11 yıllık Süper Lig özlemini kutladı

Samsunspor bayraklarıyla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentte tur attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ise ellerindeki meşaleler ve Samsunspor bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

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