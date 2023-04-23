Voleybolda Sultanlar Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, şampiyonun belirleneceği play-off 1-4 etabı, Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ise play-off 5-8 etabı oynamaya hak kazandı.

Puan cetvelinde son iki sırada bulunan Bolu Belediyespor ve İlbank ise lige veda etti.

26 haftanın sonunda ligdeki puan durumu şu şekilde: