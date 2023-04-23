Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.04.2023 17:17

Voleybolda Sultanlar Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon, bugün oynanan 26. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Voleybolda Sultanlar Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, şampiyonun belirleneceği play-off 1-4 etabı, Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ise play-off 5-8 etabı oynamaya hak kazandı.

Puan cetvelinde son iki sırada bulunan Bolu Belediyespor ve İlbank ise lige veda etti.

26 haftanın sonunda ligdeki puan durumu şu şekilde:

    Takım adı Oynanan Galibiyet Mağlubiyet Puan
1   Eczacıbaşı Dynavit 26 26 0 76
2   VakıfBank 26 23 3 68
3   Fenerbahçe Opet 26 22 4 66
4   Türk Hava Yolları 26 18 8 55
5   Galatasaray HDI Sigorta 26 17 9 50
6   Nilüfer Belediyespor 26 15 11 43
7   Sarıyer Belediyespor 26 14 12 37
8   Aydın Büyükşehir Belediyespor 26 10 16 34
9   Çukurova Belediyesi Adana Demirspor 26 10 16 30
10   Kuzeyboru 26 9 17 27
11   PTT 26 9 17 26
12   Sigorta Shop 26 5 21 21
13   Bolu Belediyespor 26 4 22 13
14   İlbank 26 0 26 0
ETİKETLER
Voleybol
Sıradaki Haber
Michael Schumacher ile röportaj haberi tepki çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:18
Thodex'in kurucusu Özer için tutuklama talebi
18:08
Muğla’da kilometrelerce tatilci kuyruğu
18:09
Kura Nehri'ne düşen kişi için arama çalışması başlatıldı
17:25
Tunus’ta engellenen 6 düzensiz göç girişiminde 186 göçmen kurtarıldı
18:10
Tekirdağ'da polisler bayram şekeri dağıtırken ateş açıldı: 2 gözaltı
16:46
Mısır: Sudan'daki çatışmalarda bir elçilik mensubumuz yaralandı
TCG Anadolu'ya boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti
TCG Anadolu'ya boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti
FOTO FOKUS
İletişim Başkanlığı ve TRT'den çocuklara özel 23 Nisan etkinliği
İletişim Başkanlığı ve TRT'den çocuklara özel 23 Nisan etkinliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ