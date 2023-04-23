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Spor
TRT SPOR 23.04.2023 16:52

Michael Schumacher ile röportaj haberi tepki çekti

Almanya'da bir dergi, sağlık durumu sır gibi saklanan Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher ile röportaj yaptığını duyurdu. Yapay zeka teknolojisiyle oluşturulduğu belirtilen röportaja aile tepki gösterdi. Derginin genel yayın yönetmeninin işine son verildi.

Michael Schumacher ile röportaj haberi tepki çekti
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Almanya'da haftalık yayımlanan Die Aktuelle adlı derginin 15 Nisan tarihli sayısı ülke gündemine oturdu.

Dergi kapağına 7 kez dünya şampiyonu olan Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher'in fotoğrafını bastı.

Fotoğrafın üzerine 'ilk röportaj' yazdı. 'Hayatım değişti' başlığıyla yayımlanan röportajın, yapay zeka robotu kullanılarak oluşturulduğu belirtilse de haber büyük tepki çekti.

Aile olayı yargıya taşıyacak

2013 yılında Fransız Alpleri'nde geçirdiği kayak kazasında ağır yaralanan 54 yaşındaki pilotun ailesi de tepkili. Ölümden dönen Alman pilotun sağlığını sır gibi saklayan aile olayı yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Derginin bağlı olduğu Funke grubundan yapılan açıklamada da röportajın "asla yayımlanmaması gerektiği" belirtildi, Schumacher'in ailesinden özür dilendi.

2009 yılından bu yana derginin genel yayın yönetmeni olan Anne Hoffmann' görevden alındı.

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