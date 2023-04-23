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Spor
AA 23.04.2023 16:41

Samsunspor Süper Lig'e şampiyon olarak yükseldi

Spor Toto 1. Lig 34. hafta mücadelesinde lider Yılport Samsunspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti.

Samsunspor Süper Lig'e şampiyon olarak yükseldi
[Fotograf: AA]

Yılport Samsunspor, sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Samsunspor, kalan 4 haftada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor ile yapması gereken karşılaşmalarda hükmen galip ilan edilecek ve üçer puanı hanesine yazdıracak.

İkinci sıradaki Çaykur Rizespor ile arasındaki 6 puanlık farkı 34. haftada koruyan Karadeniz ekibi, ikili averajda da rakibinin önünde bulunuyor.

Maçın 90. dakikasında çok sayıda taraftarların sahaya girmesi nedeniyle oyun bir süre durdu. Taraftarların sahadan çıkarılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Mücadelenin bitmesiyle binlerce taraftar sahaya akın etti.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Suat Güz, Ömer Lütfü Aydın

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Fofana (Dk. 73 Ahmet Sağat), Soner Aydoğdu, Zeki Yavru (Dk. 85 Benasser), Yusuf Emre Gültekin, Mücahit Albayrak (Dk. 67 Soner Gönül), Osman Çelik (Dk. 67 Celil Yüksel), Harris (Dk. 67 Barış Alıcı), Tangue

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker (Dk. 58 Mikail Okyar), Hamza Gür, Rashad Muhammed (Dk. 58 Anderson), Bardhi, Malle (Dk. 46 Melih İnan), Musa Caner Aktaş (Dk. 70 Christian), Taha Batuhan Yayıkçı, Bekir Karadeniz (Dk. 58 Abdullah Aydın), Erkam Reşmen

Goller: Dk. 41 Mücahit Albayrak, Dk. 54 Tangue, Dk. 63 Osman Çelik, Dk. 66 Fofana (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Anderson (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 21 Muharrem Cinan, Dk. 34 Erkam Reşmen (Keçiörengücü) Dk. 61 Soner Aydoğdu, Dk. 61 Mücahit Albayrak (Yılport Samsunspor)

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