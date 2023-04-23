Konyaspor Kasımpaşa'yı iki golle geçti

Arabam.com Konyaspor, İstanbul'dan 3 puanla döndü. Kasımpaşa'ya konuk olan yeşil beyazlılar, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Böylece ev sahibi ekibin galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Guilherme'nin soldan ortasına altıpasın solunda topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

GOL - 13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Bahoken'in sağdan ön direğe ortasına altıpas içinde dokunan Fall, topu ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 30. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberlik golünü buldu. Rakip yarı sahanın ortalarından soldan Pozuelo ile kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Calvo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

[Fotoğraf: AA]

33. dakikada Eysseric'in yarı sahadan savunma arkasındaki pasına hareketlenen Bahoken'in kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, Sehic topu ayaklarıyla oyun alanının dışına uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

GOL - 45+6. dakikada soldan Guilherme'nin ortasına ceza sahasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

75. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Diouf'un, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Sehic topu uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eysseric'in şutunda top yandan dışarı gitti.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano (Dk. 71 Hadergjonaj), Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Tirpan (Dk. 61 Hajradinovic), Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Mounir), Bahoken

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Cebrail Karayel), Bouchalakis, Muric (Dk. 39 Mahir Emreli), Pozuelo (Dk. 64 Paz), Moreno (Dk. 64 Michalak), Diouf (Dk. 89 Pavicic)

Goller: Dk. 13 Fall (Kasımpaşa), Dk. 30 Calvo, Dk. 45+6 Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Fall, Dk. 59 Fabiano (Kasımpaşa), Dk. 60 Moreno (Arabam.com Konyaspor)

Aleksandar Stanojevic: Önemli olan neticeydi

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, geçen hafta yaşadıkları mağlubiyetten sonra galibiyetin önemine değindi.

Stanojevic, çok kaliteli bir maç olmadığını aktardı.

"Önemli olan neticeydi. Özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Burada bizi sonuna kadar desteklediler, bizim için çok önemli bir 3 puandı. Burada adaptasyon sürecim vardı, şimdi tabii ki daha iyi hedeflerimiz var. Şehrimiz ve taraftarlarımız için oynamamız gerekiyor. Gelecek sezon, uzun bir süreç. Şu anlık güncel bir hazırlığımız yok."

Kemal Özdeş: Burada kazanma arzusu bize istemediğimiz bir oyunu oynatmaya başladı

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Özdeş, ilk 15 dakikada her iki takımın da oynama çabasında olduğunu aktardı.

"13. dakikadaki golden sonra gol yediğimiz ana kadar her şey değişti. Maalesef elimizdeki puanı kaybettik. Burada kazanma arzusu bize istemediğimiz bir oyunu oynatmaya başladı. Skoru koruma çabası, uzaklaştırdığımız her top, Konya'nın geriden yarı alanımıza yerleşmesine neden oldu."

Özdeş, skorda denge oluşunca yeniden fırsatlar bulduklarını anlattı.

"Uzatmada yediğimiz golle geri düştük. İkinci yarıda aynı durumu Konya'nın yaşayacağını düşündük. Geçiş oyunlarına karşı plan yaptık ve bu plan tuttu. Hakem skora etki edecek hata yapmadı, iyi bir performans gösterdi. Bu sezon ilk defa bir maç 4 dakika uzadı. Sehic zaman geçirdi ve çok uyarı aldı. Bu standartsızlık canımızı sıkıyor."