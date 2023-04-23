Yamaç paraşütçüler Amanos Dağları'ndan depremzede çocuklar için havalandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek isteyen gönüllü 5 yamaç paraşütçü, Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi'nde çocuklarla buluştu.

Burada yamaç paraşütü sporu hakkında bilgilendirme yapan pilotlar, bazı çocuklarla paraşüte binip Amanos Dağları'nın eteklerinden mahalle girişindeki boş alana uçuş gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kadın polis memurlarının da gönüllü olarak katıldığı etkinlikte, yaklaşık 120 çocuğa müzikler eşliğinde yüz boyama etkinliği düzenlendi, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Programın koordinatörü Zeynep Sağıroğlu, 23 Nisan kapsamında çocuklarla bir araya gelmek için etkinlik düzenlediklerini belirtti. Sağıroğlu, çocuklara heyecan dolu anlar yaşatmak istediklerini anlattı.

"Ben de yamaç paraşütü pilotuyum. Burada olduğumuz için bizler de çok heyecanlıyız. Ceylanlı Mahallesi ve yakınlarında çok büyük yıkım olmuştu. Bu yaraları sarmak için bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Her şey kendimize inanmakla başlıyor"

Sağıroğlu, çocukların enerjisinin yükselmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Sağıroğlu, ailelerinden izin alınanlara paraşüt deneyimi yaşatıldığını anlattı.

"Onların enerjisini bir nebze yükseltebilirsek, o enerjinin dalga dalga ailelerine, toplumumuza yayılacağına inanıyoruz. Kimisi de bu uçuşlara şahitlik etti. Oyuncaklar dağıttık. Beraber oyunlar oynadık. Yeniden çok daha güzel şeyler başarabiliriz. Her şey kendimize inanmakla başlıyor."

[Fotoğraf: AA]

Eğitmen Mehmet Karaömer de bugünkü uçuşlarının diğerlerinden daha anlamlı olduğuna değindi.

"Amacımız depremzede çocuklarımızın motivasyonlarını artırmak, yüzlerini güldürmekti. Yaklaşık 500 metre yükseklikten 10'ar dakikalık güzel uçuşlar yaptık."

"Çok heyecanlı bir atlayıştı"

İlk kez yamaç paraşütü yapan 11 yaşındaki Ümit Kara, hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan dolayısıyla ağabeylerinin kendilerini sevindirmeye geldiğini dile getirerek, "Çok heyecanlı bir atlayıştı. İnşallah her sene böyle etkinlikler olur." dedi.

[Fotoğraf: AA]

14 yaşındaki İsa Can Yonca da "İlk kez yamaç paraşütüne bindim. Çok heyecanlıydı. Bize bu heyecanı yaşatan pilotlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.