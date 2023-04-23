Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Hollanda'da ikinci yarışı tamamlayamadı

TT Assen Pisti'nde koşulan yarışta Can Öncü ilk turlarda geçirdiği kaza nedeniyle yarış dışı kaldı.
Son 10 tura girildiğinde ise aynı talihsizliği Bahattin Sofuoğlu yaşadı. Bahattin, 4. sırada götürdüğü ve podyuma çıkmak için mücadele ettiği yarışı, geçirdiği kaza sonucu bitiremedi.
Yarışta dün olduğu gibi yine İtalyan sporcu Nicola Bulega birinci oldu.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda Hollanda etabının ikinci yarışını da Nicolo Bulega kazandı.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 23, 2023
Federico Caricasulo
Stefano Manzi
Milli motosikletçilerimiz Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu yarışı tamamlayamadı. pic.twitter.com/zqJX8vzmJX