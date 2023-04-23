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Spor
AA 23.04.2023 15:40

Denizlispor TFF 2. Lig'e düştü

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor'un normal sezonun bitimine 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Denizlispor TFF 2. Lig'e düştü
[Fotograf: AA]

Bu sonuçla ligde normal sezonun bitimine 4 hafta kala Altaş Denizlispor'un TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Emre Doğu, Güner Mumcu Taştan

Bodrumspor: Sousa, Hakan Özmert (Dk. 65 Yekta Kurtuluş), Süleyman Özdamar (Dk. 57 Ali Aytemur), Samet Yalçın, Omar Imeri (Dk. 57 Celal Dumanlı), Üzeyir Ergün (Dk. 83 Mert Çayir), Mohammed, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 83 Erdem Çetinkaya), Aminu Umar, Cenk Şen

Altaş Denizlispor: Aldulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Okan Derici (Dk. 90 Alaattin Öner), Mehmet Ali Ulaman (Dk. 46 Emre Burgaz), Bekir Turaç Böke, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Mehmet Eren Sıngın (Dk. 83 Alihan Kalkan), Emre Furtana, Berkant Gündem, Samet Emre Gündüz

Gol: Dk. 31 Hakan Özmert (Penaltıdan) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Onur Akbay, Dk. 90 Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Dk. 89 Samet Emre Gündüz (Altaş Denizlispor)

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