Fenerbahçe gönüllüleri Hataylı depremzede çocuklarla buluştu

Dernek tarafından Karaçay Mahallesi'nde Karaçay Sahra Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay, konuşmasında, Hatayspor ile yapılan etkinlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tünay, 23 Nisan'da çocuklarla olmanın önemine değinerek, büyük sıkıntılara rağmen çocukların heyecanı ve gözlerindeki mutluluğun kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, buradakilerin çok güzel ve geleceğe umutla bakan topluluk olduğunu belirterek, "Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Trabzonlusu, Hataylısı herkes burada. Hepimiz biriz. Hepimiz bu bayrağın altında bir bireyiz. Lütfen birbirimizi kırmadan, üzmeden, büyüdüğünüzde de bu şekilde yan yana maçlara giderek bu ülkeyi huzur içinde bir topluluğa kavuşturun. Sizden tek ricam bu." diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da çocukların bayramını kutladı.

"Şunu bilmek lazım. Hatay bizden önce 7 defa batmış, 7 defa da küllerinden doğmasını bilmiş." diyen Savaş, tabiatla doğal olaylarla savaşmayı değil onlarla barışık yaşamayı öğrendiklerini vurguladı.

Savaş, Hatay'da yapılaşma konusunda sağlam temeller atacaklarını anlatarak, "Sağlıklı konutlar yapacağız ve istiyoruz ki bundan sonra hiçbir çocuk yetim, hiçbir çocuk öksüz kalmasın. Hiçbir ailenin ocağı sönmesin. İnsanlarımız o depremlerden sağlam ve sağlıklı çıkmayı bilsin." dedi.

Şiirlerin okunduğu ve sportif etkinliklerin yapıldığı programa yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden öğrenciler için gönderilen mektupların da okunduğu program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Ali Koç çadır kentteki çocukların bayramını kutladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çadır kentte kalan çocukların Ramazan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin adından Sarı-Lacivert Derneği tarafından Dörtyol ilçesine kurulan çadır kentte, Fenerbahçe Kulübü tarafından 23 Nisan etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, kulüp başkanı Ali Koç çocuklarla bir araya gelip fotoğraf çektirdi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Koç, atkı ve formaları da imzaladı.

Çocuklara hamburger, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramların da olduğu 23 Nisan etkinliğinde, hediyeler de dağıtıldı.

Daha sonra etkinlik alanına gelen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Koç ile çadır kentteki aileleri ziyaret etti.

Çocuklar gönüllerince eğlenirken, Koç ve Demirel'le de fotoğraf çektirdi.