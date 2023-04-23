Giresunspor-Başakşehir maçı 20 yaş altı ile kadın futbolseverlere ücretsiz

Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 24 Nisan Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir maçı biletleri, 20 yaş altı tüm çocuk ve gençler ile kadınlara kulüpten hediye olduğu belirtildi.
"Passolig kart sahibi 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ile tüm kadın taraftarlarımız, ücretsiz maç biletlerini Passolig gişelerinden yükletebilirler."
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız nedeniyle pazartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçında dünyamızı güzelleştiren 20 yaş altı tüm çocuk ve gençlerimiz, ayrıca tüm kadınlarımıza maç biletleri kulübümüzden hediye.— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) April 22, 2023
Passolig kart sahibi 20 yaş… pic.twitter.com/AhWPsjKPxC