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Spor
AA 23.04.2023 15:20

Giresunspor-Başakşehir maçı 20 yaş altı ile kadın futbolseverlere ücretsiz

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasını, kadınlar ile 20 yaş altı çocuklar ve gençler ücretsiz izleyebilecek.

Giresunspor-Başakşehir maçı 20 yaş altı ile kadın futbolseverlere ücretsiz
[Fotograf: AA]

Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 24 Nisan Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir maçı biletleri, 20 yaş altı tüm çocuk ve gençler ile kadınlara kulüpten hediye olduğu belirtildi.

"Passolig kart sahibi 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ile tüm kadın taraftarlarımız, ücretsiz maç biletlerini Passolig gişelerinden yükletebilirler."


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