Giresunspor-Başakşehir maçı 20 yaş altı ile kadın futbolseverlere ücretsiz

Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 24 Nisan Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir maçı biletleri, 20 yaş altı tüm çocuk ve gençler ile kadınlara kulüpten hediye olduğu belirtildi.

"Passolig kart sahibi 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ile tüm kadın taraftarlarımız, ücretsiz maç biletlerini Passolig gişelerinden yükletebilirler."