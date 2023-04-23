Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.04.2023 15:15

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-3 finalleri Yalova'da düzenlenecek

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) Avrupa Kupası-3 finalleri, Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün (YOSK) ev sahipliğinde 27-30 Nisan tarihlerinde Yalova'da düzenlenecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-3 finalleri Yalova'da düzenlenecek
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı katkılarıyla, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden YOSK'un ev sahipliğinde yapılacak müsabakalarla Avrupa Kupası-3 şampiyonu belli olacak.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu ile Orhangazi Spor Salonu'nda oynanacak ve 8 ekibin mücadele edeceği finallerde iki de Türk takımı bulunuyor.

Ev sahibi YOSK'un yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'yi temsil ederken, finallere Almanya'dan Hannover United, Büyük Britanya'dan London Titans, Fransa'dan Toulouse IC, İsviçre'den Pilatus Dragons RCZS, İtalya'dan Dinamo Lab Banco Di Sardegna Sassari ve Treviso takımları katılacak.

Organizasyonla ilgili bilgi veren YOSK Başkanı Alpaslan Erkoç, daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da Yalova'ya bir Avrupa kupası organizasyonu getirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bu turnuvanın düzenlenmesi için yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca ilk süreçten itibaren bizlerin yanında durup Avrupa Kupası-3 finallerinin ilimizde yapılması için gecesini gündüzüne katan AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir basketbol şöleni olacak ve finallerin en iddialı takımlarından biri biziz. 27-30 Nisan tarihleri arasındaki Avrupa Kupası finallerine tüm basketbolseverleri bekliyoruz."

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
Sivasspor Antalyaspor deplasmanında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
Çin'in Çangşu şehri, kamu çalışanlarının maaşlarını dijital yuan ile ödeyecek
15:24
Demokratlarda Biden'ın adaylığına destek yüzde 50'nin altında
15:21
Tarım sektörüne yönelik müjdelerinin detayları belli oldu
15:17
İsrail basını: Netanyahu, Tel Aviv'deki konferansa "protesto" endişesiyle katılmayacak
15:09
Myanmar'da askeri yönetimin atadığı seçim komisyonu yetkilisi öldürüldü
15:09
Twitter, yüksek profilli hesaplar için mavi tik'i ücretsiz geri yükledi
Ankara'da 23 Nisan coşkusu
Ankara'da 23 Nisan coşkusu
FOTO FOKUS
TCG Anadolu Boğaz'da selamlama geçişini yaptı
TCG Anadolu Boğaz'da selamlama geçişini yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ