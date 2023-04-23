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Spor
AA 23.04.2023 15:25

Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası değerlendirmesi

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 55 kiloda altın madalya kazanan Adem Burak Uzun, "Ülkeme çifte bayram yaşattığım için mutluyum." dedi.

Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası değerlendirmesi

Şampiyonada elde ettikleri dereceleri değerlendiren milli güreşçilerden Adem Burak, kazandığı madalyada emeği geçenlere teşekkür etti.

"İlk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Darısı Dünya Şampiyonası'na. Bu şekilde devam edeceğim. Aldığım şampiyonlukla ülkeme çifte bayram yaşattığım için mutluyum. Tüm Türkiye'ye armağan ediyorum bu madalyayı."

Grekoromen stil 87 kiloda gümüş madalya elde eden Ali Cengiz ise "Hedefim altın madalyaydı. Sene başından beri çok iyi çalıştık. Final maçında talihsizlikler sonucunda bayrağımızı göndere çektiremedim. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Yılmayacağım. İnşallah dünya şampiyonasında İstiklal Marşımızı okutacağım." diye konuştu.

Organizasyonda grekoromen stil 77 kiloda bronz madalya alan Yunus Emre Başar da şampiyonluk hayaliyle Hırvatistan'a gittiğini ama bronz madalya kazandığını aktardı.

"Küçük bir aksilik yaşadım ama Dünya Şampiyonası'nda altın alarak telafi edeceğim. Kazandığım bronz madalyayı ülkeme bayram hediyesi olarak armağan ediyorum."

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