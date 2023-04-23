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Spor
AA 23.04.2023 15:36

Rıza Çalımbay görevini depremzede öğrenciye devretti

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görevini temsili olarak depremzede öğrenci Abdullah Özkan'a devretti.

Rıza Çalımbay görevini depremzede öğrenciye devretti
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Malatya'dan ailesiyle Sivas'a gelen ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Abdullah Özkan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'ne yerleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün kulüp tesislerinde ağırlanan Abdullah Özkan, Çalımbay'dan görevi temsili olarak devraldı.

Rıza Çalımbay görevini depremzede öğrenciye devretti

Takımla antrenmana çıkan Abdullah, futbolculara bir süre idman yaptırdı. Abdullah, antrenmanın ardından duygularını aktardı.

"Çok mutlu oldum. Hayalim futbolcularla tanışmaktı, gerçekleşti. Çok güzel anılarım oldu burada. Futbolcularla tanıştım, abilerimi çok seviyordum. Bana bu imkanı veren Rıza Çalımbay'a çok teşekkür ederim."

Rıza Çalımbay görevini depremzede öğrenciye devretti

Kulüp İdari Menajer Kerem Atılmaz da Abdullah'a forma hediye etti.

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Sivasspor 23 Nisan
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