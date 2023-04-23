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Spor
AA 23.04.2023 15:43

Rıza Kayaalp ailesinin sevinç kaynağı oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta yaşayan ailesinin sevinç kaynağı oldu.

Rıza Kayaalp ailesinin sevinç kaynağı oldu
[Fotograf: AA]

Final müsabakasını Kavurgalı köyündeki evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in anne ve babası ile yakınları hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Anne Sevgi Kayaalp, final maçını izledikten sonra yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu
Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu

Rıza Kayaalp ailesinin sevinç kaynağı oldu

Anne Kayaalp, oğlu ile gurur duyduğunu ifade etti.

"Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Allah gücünü kuvvetini artırsın. Allah olimpiyat birinciliği nasip etsin. Sadece olimpiyat şampiyonluğu kaldı."

Baba Kelami Kayaalp de oğlunun 12 kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirtti.

"Nice dünya ve olimpiyat şampiyonu olmasını istiyoruz. Oğlumuzla gurur duyuyoruz. İnşallah olimpiyat şampiyonu olur. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Çok heyecanlıydık."

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