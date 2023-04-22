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Spor
AA 22.04.2023 22:16

Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu
[Fotograf: AA]

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, elemelerde Sırp Boris Petrusic, çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'u teknik üstünlükle (8-0) yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenerek 12. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti.


Poster: TRT Haber / Şeyma Özkaynak[Poster: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]
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