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Spor
AA 22.04.2023 21:01

Manchester City İngiltere Federasyon Kupası'nda finale çıktı

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Sheffield United'ı 3-0 yenen Manchester City, finale yükseldi.

Manchester City İngiltere Federasyon Kupası'nda finale çıktı
[Fotograf: Reuters]

Wembley Stadı'nda oynanan yarı final maçında Premier Lig ekibi Manchester City ile Championship takımlarından Sheffield United karşılaştı.

Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, 43 (penaltıdan), 61 ve 66. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaparak Manchester City'yi 3-0'lık galibiyete taşıdı.

Manchester City, bu sezon Federasyon Kupası'nda gol yemeden finale yükselmeyi başardı. Manchester ekibi, Federasyon Kupası'nda 1965-1966 sezonunda gol yemeden finale çıkan Everton'dan beri aynı performansı sergileyen ilk takım oldu.

Kupada Manchester City'nin finaldeki rakibi, yarın oynanacak Brighton-Manchester United maçıyla belli olacak.

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