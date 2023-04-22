Milli güreşçi Adem Burak Uzun Avrupa şampiyonu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.
ADEM BURAK UZUN'DAN ALTIN MADALYA!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 22, 2023
OLAĞANÜSTÜ BİR PERFORMANS!
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 55 kiloda mücadele eden sporcumuz Adem Burak Uzun, Azeri rakibini müthiş bir performansla mağlup etti ve şampiyon oldu.
Seninle gurur duyuyoruz Adem! pic.twitter.com/SiG4rgDO6j
Milli güreşçi Adem Burak Uzun, grekoromen stil 55 kiloda çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan'ı 12-3, yarı finalde de Gürcü Nugzari Tsurtsumia'yı 13-3 yenerek finale yükseldi.
Omzuna Türk bayrağını aldı, gururla dalgalandırıyor!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 22, 2023
Adem Burak Uzun, şampiyonluk turu atıyor! pic.twitter.com/rSYgfI9IRJ
22 yaşındaki Adem Burak, finalde karşılaştığı son dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi teknik üstünlükle mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Tüylerimiz diken diken...— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 22, 2023
Zagreb, bir kez daha İstiklal Marşımızla inliyor! #AdemBurakUzun pic.twitter.com/UWvg05iW3B