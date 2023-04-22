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Spor
DHA 22.04.2023 19:39

Milli güreşçi Adem Burak Uzun Avrupa şampiyonu

Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibi Eldaniz Azizli'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Adem Burak Uzun Avrupa şampiyonu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.


Milli güreşçi Adem Burak Uzun, grekoromen stil 55 kiloda çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan'ı 12-3, yarı finalde de Gürcü Nugzari Tsurtsumia'yı 13-3 yenerek finale yükseldi.


22 yaşındaki Adem Burak, finalde karşılaştığı son dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi teknik üstünlükle mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.


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