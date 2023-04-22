Milli güreşçi Adem Burak Uzun Avrupa şampiyonu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

ADEM BURAK UZUN'DAN ALTIN MADALYA!



OLAĞANÜSTÜ BİR PERFORMANS!



Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 55 kiloda mücadele eden sporcumuz Adem Burak Uzun, Azeri rakibini müthiş bir performansla mağlup etti ve şampiyon oldu.



Seninle gurur duyuyoruz Adem! pic.twitter.com/SiG4rgDO6j — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 22, 2023

Milli güreşçi Adem Burak Uzun, grekoromen stil 55 kiloda çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan'ı 12-3, yarı finalde de Gürcü Nugzari Tsurtsumia'yı 13-3 yenerek finale yükseldi.

Omzuna Türk bayrağını aldı, gururla dalgalandırıyor!



Adem Burak Uzun, şampiyonluk turu atıyor! pic.twitter.com/rSYgfI9IRJ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 22, 2023

22 yaşındaki Adem Burak, finalde karşılaştığı son dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi teknik üstünlükle mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.